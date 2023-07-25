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Лучшие районы Тюмени для проживания в квартире

25 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
В этом материале можно ознакомиться с подробным обзором лучших районов Тюмени для комфортного проживания. Этот город разделяется на четыре административных района — Центральный, Ленинский, Калининский и Восточный.
Сюжет
Жилье

Тюмень считается сердцем Сибири и нефтегазовой столицей — это один из древних городов, который привлекает своей самобытностью и активным развитием. В нем ведется строительство, к тому же он считается одним из самых чистых в стране.

Расположен административный центр Тюменской области на реке Туре. Здесь сосредоточены крупные промышленные производства, которые связаны с добычей и переработкой продуктов из нефти. Город богат не только ресурсами, но и достопримечательностями, а также местами, где разрешена охота и рыбалка, что привлекает туристов.

Температура летом обычно не превышает 20 градусов, теплый сезон отличается непродолжительностью (всего 3 месяца). Местный климат является резко континентальным — осень и весна здесь достаточно продолжительные, возможны резкие перепады температуры, даже в течение суток.

Впрочем, город имеет богатую многовековую историю, он отличается современностью и динамичностью, большим количеством архитектурных памятников, культурных и спортивных, социальных объектов. В связи с этим в Тюмени является достаточно востребованной недвижимость для покупки и аренды. О том, в каком районе лучше покупать квартиру, смотрите далее.

Фото: 1MI

Центральный район

Этот район Тюмени был образован в 1972 году. Он включает центр города, в том числе главные улицы. Здесь сосредоточены наиболее известные достопримечательности и развлекательные учреждения, кафе и рестораны, парки, административные и медицинские учреждения.

В дополнение к этому именно в этом районе можно найти офисы крупных компаний, учреждения органов власти, университеты, площади, музеи.

Плюсы и минусы

В этом районе, как уже говорилось ранее, сконцентрированы офисные здания и бизнес-центры. Здесь развит общественный транспорт, есть места для культурного отдыха, прогулки. Район динамичный, является престижным, что, несомненно, делает его привлекательным для покупки недвижимости.

К основным недостаткам относят высокую стоимость жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. В центре города плохая экология из-за загазованности, может быть шумно, особенно в праздничные дни и выходные.

Фото: 1MI

Стоимость покупки и аренды квартиры

Цена на квартиры в Центральном районе составляет от 1 до 55 и более млн рублей согласно информации, представленной на странице объявлений о покупке и аренде недвижимости. Средняя цена за аренду — от 10 до 120 тысяч рублей.

Калининский район

Он был образован в середине 60-х гг. Сейчас в нем ведется активное строительство домов коттеджного типа на окраине города, также организована реконструкция исторических достопримечательностей непосредственно в центре района.

На территории района находятся два аэропорта — Рощино, Плеханово, а также железнодорожный вокзал. В дополнение к этому здесь расположен выезд на федеральную трассу в Екатеринбург. Наибольшую площадь занимают спальные микрорайоны. В связи с этим здесь расположено значительное количество детских садов и школ, медицинских организаций.

Основным плюсом района является развитая инфраструктура. Здесь находятся железнодорожный вокзал и аэропорты, о чем говорилось ранее. На территории можно найти большое число объектов для отдыха — парк «Затюменский», скверы «Зеленый остров», «Комсомольский».

С каждым годом округ подвергается изменениям — образуются новые микрорайоны и дорожные развязки, проводятся работы по реконструкции во дворах, на детских и спортивных площадках. К недостаткам можно отнести высокие цены на квадратные метры.

Фото: 1MI

Стоимость недвижимости зависит от количества комнат, расположения дома, даты его постройки. Средняя цена составляет от 1 до 30 млн рублей с учетом перечисленных факторов. Цена за аренду составляет в среднем 25–50 тысяч рублей.

Восточный район

Этот район был образован в 2008 году путем отделения от Ленинского. Это самый новый и маленький по площади район в городе. При этом он наиболее быстро застраивается и считается комфортным для проживания. Ежегодно здесь появляются новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.

Активно развивается и транспортная сеть, строятся новые дороги. Здесь можно найти множество торгово-развлекательных центров, магазинов. Есть места для отдыха и занятия спортом — сквер «Березовая роща», парк Победы, сквер Депутатов, водоемы.

Как уже говорилось ранее, Восточный район является самым молодым и динамично развивающимся в Тюмени. В последние годы здесь активно строятся жилые комплексы. В округе расположено множество торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Это делает район комфортным для проживания. Минусом являются высокие цены на покупку квартир на первичном рынке.

Цена за аренду в месяц составляет около 12–65 тысяч рублей. Стоимость квартир в этом районе — от 950 тысяч до 30 млн рублей. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на различных сайтах по подбору квартир.

#Жилье#Готовое жилье#Доступное жилье#Новое жилье#Общество#Тюмень
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