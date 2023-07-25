Этот район был образован в 2008 году путем отделения от Ленинского. Это самый новый и маленький по площади район в городе. При этом он наиболее быстро застраивается и считается комфортным для проживания. Ежегодно здесь появляются новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.