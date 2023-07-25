Лучшие креативные компании определят на Первом региональном фестивале рекламы

Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что объясняется как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств, подчеркнул первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. По оценке АКАР за 2022 год объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что соответствует динамике индустрии в целом. Уход западных брендов дал возможность российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах.