Лучшие креативные компании определят на Первом региональном фестивале рекламы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Прием работ на конкурс продлится до 10 августа. В фестивале могут участвовать рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры из регионов, а также специалисты, создающие рекламные кампании для местного бизнеса, пишет tagilcity.ru.
Главная цель этого фестиваля — обнаружить талантливых специалистов креативной индустрии в разных регионах России и помочь им выйти на федеральный уровень. Организацией фестиваля занимается Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Информационным партнером мероприятия во второй раз является медиахолдинг 1MI.
Участники могут представить свои работы в категориях DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Жюри будет оценивать более сорока номинаций — от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружной рекламы.
Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что объясняется как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств, подчеркнул первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. По оценке АКАР за 2022 год объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что соответствует динамике индустрии в целом. Уход западных брендов дал возможность российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах.
В 2021 году на конкурс было подано около 200 заявок из разных регионов страны. В текущем году среди номинантов уже числятся агентства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Владивостока.
Директор АКАР Урал Василий Рубан отметил, что уровень креативности и качество рекламных кампаний в регионах часто не уступают работам крупных федеральных агентств. Но тем не менее многие местные участники рынка не принимают участия в крупных отраслевых фестивалях и конкурсах. Это происходит из-за отсутствия опыта, неуверенности в собственных силах и высокой стоимости.