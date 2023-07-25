Lada с подростком перевернулась на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
После удара отечественный автомобиль перевернулся. Ущёрб от аварии значительный.
«Предварительно, водитель на иномарке пытался развернуться, когда произошел удар с попутным авто. В ДТП ранены 34-летний водитель Toyota и 17-летний пассажир Lada, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД.
Вчера на 186 км трассы Екатеринбург — Тюмень 69-летний водитель машины Toyota наехал на грузовой автомобиль КАМАЗ, вставший на правой стороне дороги из-за поломки. Пожилой автомобилист скончался.