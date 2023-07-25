Lada с подростком перевернулась на трассе Тюмень — Омск

На 100-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись Toyota и Lada. Всё произошло под Заводоуковском.

После удара отечественный автомобиль перевернулся. Ущёрб от аварии значительный. «Предварительно, водитель на иномарке пытался развернуться, когда произошел удар с попутным авто. В ДТП ранены 34-летний водитель Toyota и 17-летний пассажир Lada, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД. Вчера на 186 км трассы Екатеринбург — Тюмень 69-летний водитель машины Toyota наехал на грузовой автомобиль КАМАЗ, вставший на правой стороне дороги из-за поломки. Пожилой автомобилист скончался. Страшное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень: погиб пожилой водитель Узнать подробнее