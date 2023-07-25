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Lada с подростком перевернулась на трассе Тюмень — Омск

25 июля 2023, 10:53
На 100-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись Toyota и Lada. Всё произошло под Заводоуковском.

После удара отечественный автомобиль перевернулся. Ущёрб от аварии значительный.

«Предварительно, водитель на иномарке пытался развернуться, когда произошел удар с попутным авто. В ДТП ранены 34-летний водитель Toyota и 17-летний пассажир Lada, обстоятельства выясняются», — сообщили в ГИБДД.

Вчера на 186 км трассы Екатеринбург — Тюмень 69-летний водитель машины Toyota наехал на грузовой автомобиль КАМАЗ, вставший на правой стороне дороги из-за поломки. Пожилой автомобилист скончался.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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