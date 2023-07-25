Кандидат в губернаторы Тюменской области Пискайкин рассказал о своей судимости

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Парламентарий утверждает, что судимости у него не было, а в угрозе убийством его обвиняют ошибочно.
«Ситуация следующая: я, действительно, был осужден приговором Ленинского районного суда 2 июля 1999 года по делу о причинении повреждений средней тяжести гражданину Азербайджана. Группе лиц тогда были вынесены различные наказания в основном по статьям 112 и 119 УК РФ. Но на самом деле я в этом участия не принимал. Меня перепутали с другим человеком», — заявил Пискайкин в своем тг-канале.
По его словам, один из тюменских предпринимателей узнал о том, что на него готовится преступление со стороны родственников. Бизнесмен обратился в полицию, но так как силовики не стали браться за это дело, он решил действовать самостоятельно. Однако менее чем через месяц бизнесмен был убит.
«Получается, его опасения носили реальный, а не вымышленный характер. Преступление не раскрыто до сих пор. При таких обстоятельствах, действия, совершенные группой лиц, надо рассматривать, как необходимую оборону. И уголовной ответственности они не подлежат», — подчеркнул Пискайкин.
По его словам, приговор вообще не вступил в силу. Поскольку одновременно с приговором некоторых лиц амнистировали, в том числе и Пискайкина за наличие боевой медали в горячей точке.
«Дело в том, что акт применения амнистии вступает в силу немедленно, а приговор только по истечении 7 дней, следовательно, приговор в силу не вступил», — пояснил кандидат.
И добавил, что за разрешением данной ситуации с судимостью он уже обратился в ЦИК и МВД России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году выборы губернатора региона состоятся в единый день голосования 10 сентября. На кресло главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор, глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин, кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников от партии ЛДПР.