Кандидат в губернаторы Тюменской области Пискайкин рассказал о своей судимости

По его словам, один из тюменских предпринимателей узнал о том, что на него готовится преступление со стороны родственников. Бизнесмен обратился в полицию, но так как силовики не стали браться за это дело, он решил действовать самостоятельно. Однако менее чем через месяц бизнесмен был убит.