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Известный хип-хоп исполнитель выступит на фестивале в Тюмени

25 июля 2023, 13:01
Фото: 1MI
В областной столице на фестивале «Морфология улиц» выступит известный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС (Кузнецов).
Фото: ВК Антоха МС

Об этом он сообщил на своей странице в ВК. Информацию подтвердили организаторы проекта «Морфология улиц» в Тюмени.

«Мы везем звезду — это Антоха МС! Танцевать вместе с ним будем 18 августа», — сообщается на странице «Морфология улиц» в ВК.

Выступление пройдёт в 20:00 на сцене у Конторы Пароходства.

Недавно исполнитель посетил крупное музыкальное мероприятие VK Fest в Санкт-Петербурге. Там же выступила Инстасамка. Новая песня «Антохи МС» «Спички» сейчас находится в ТОП-100 рейтинга Яндекс.Музыка.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 июня на площади 400-летия Тюмени выступили группы IOWA и «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Вход был свободный.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Песни
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