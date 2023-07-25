Известный хип-хоп исполнитель выступит на фестивале в Тюмени

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Об этом он сообщил на своей странице в ВК. Информацию подтвердили организаторы проекта «Морфология улиц» в Тюмени.
«Мы везем звезду — это Антоха МС! Танцевать вместе с ним будем 18 августа», — сообщается на странице «Морфология улиц» в ВК.
Выступление пройдёт в 20:00 на сцене у Конторы Пароходства.
Недавно исполнитель посетил крупное музыкальное мероприятие VK Fest в Санкт-Петербурге. Там же выступила Инстасамка. Новая песня «Антохи МС» «Спички» сейчас находится в ТОП-100 рейтинга Яндекс.Музыка.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 июня на площади 400-летия Тюмени выступили группы IOWA и «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Вход был свободный.