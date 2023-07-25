Итоги дня Тюмени: кампус за 29 млрд рублей, набирают разведчиков, судимость кандидата

Скандальное дело тюменских сотрудников ДПС, которые обвиняются в нескольких эпизодах применения насилия к гражданам, сегодня начали рассматривать с нуля. В прошлый раз суды по этому делу заняли 2 с половиной года — инспекторов признали виновными лишь по одному из эпизодов. Ашота Арутюняна, Дениса Федоровского и Андрея Саксина, которые ранее работали в рядах ДПС, обвиняют в избиении водителей. Первым двум вменяют по 2 эпизода, последнему — 4.