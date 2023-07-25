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Итоги дня Тюмени: кампус за 29 млрд рублей, набирают разведчиков, судимость кандидата

25 июля 2023, 18:23
Дайджест событий 25 июля в Тюменской области.

Тюменские власти заплатят за строительство кампуса 29 миллиардов рублей.

Возведение межвузовского кампуса мирового находится на обсуждении в правительстве Тюменской области.

В документе указано, что частной компании будет выплачен капитальный грант в размере 21,4 миллиардов рублей, из которых 16,9 миллиардов рублей — средства из федерального бюджета. Концессионное соглашение заключат с ООО «Врата Сибири».

Сумма расходов на строительство здания составит 32 миллиардов рублей. Компания примет на себя обязательства по финансированию и эксплуатации кампуса. На стадии эксплуатации объекта концессионного соглашения ООО «Врата Сибири» (московская компания) будет выплачено возмещение в размере 8 миллиардов рублей. Соглашение будет действовать до 30 июня 2045 года.

Тюменцам предлагают службу по контракту с зарплатой до 32 000 рублей.

Военному комиссариату Тюменской области требуются разведчики, командиры отделений, стрелки, сапёры для службы по контракту.

При этом 40 тысяч рублей, предлагают начальнику радиостанции (их нужно 5 человек). Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование и быть годными к военной службе. Стрелкам, командирам отделений, разведчикам предлагают до 32 тысяч в месяц. На эти вакансии требуются больше 100 тюменцев. Сапёрам до 30 тысяч.

Кандидат в губернаторы Тюменской области Пискайкин рассказал о своей судимости.

Парламентарий вступил в конфликт с избиркомом по поводу своей судимости. Пискайкин утверждает, что судимости у него не было, а в угрозе убийством его обвиняют ошибочно.

«Ситуация следующая: я, действительно, был осужден приговором Ленинского районного суда 2 июля 1999 года по делу о причинении повреждений средней тяжести гражданину Азербайджана», — заявил Пискайкин в своем тг-канале.

По словам Пискайкина его в итоге амнистировали за наличие боевой медали в горячей точке.

Как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков.

С 2014 года в регионе рассматривалось более двух десятков дел о превышении полномочий силовиками.

Скандальное дело тюменских сотрудников ДПС, которые обвиняются в нескольких эпизодах применения насилия к гражданам, сегодня начали рассматривать с нуля. В прошлый раз суды по этому делу заняли 2 с половиной года — инспекторов признали виновными лишь по одному из эпизодов. Ашота Арутюняна, Дениса Федоровского и Андрея Саксина, которые ранее работали в рядах ДПС, обвиняют в избиении водителей. Первым двум вменяют по 2 эпизода, последнему — 4.

Стоит отметить, что наказание за превышение полномочий предусматривает статья 286 УК РФ, первый ее пункт касается превышений любым должностным лицом и лишь пункты 2 и 3 затрагивают сотрудников госслужбы.

Так, в Тюменском областном суде слушалось 5 дел по указанной статье. Лишь 1 дело касалось уполномоченного гражданина, но и оно было прекращено. Оправдательный приговор по превышению полномочий прозвучал в Центральном районном суде, где из 15 дел по 286 статье, 6 касалось госслужащих.

«Полицейский беспредел?»: как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков
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