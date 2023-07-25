Итоги дня Тюмени: кампус за 29 млрд рублей, набирают разведчиков, судимость кандидата

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Возведение межвузовского кампуса мирового находится на обсуждении в правительстве Тюменской области.
В документе указано, что частной компании будет выплачен капитальный грант в размере 21,4 миллиардов рублей, из которых 16,9 миллиардов рублей — средства из федерального бюджета. Концессионное соглашение заключат с ООО «Врата Сибири».
Сумма расходов на строительство здания составит 32 миллиардов рублей. Компания примет на себя обязательства по финансированию и эксплуатации кампуса. На стадии эксплуатации объекта концессионного соглашения ООО «Врата Сибири» (московская компания) будет выплачено возмещение в размере 8 миллиардов рублей. Соглашение будет действовать до 30 июня 2045 года.
Военному комиссариату Тюменской области требуются разведчики, командиры отделений, стрелки, сапёры для службы по контракту.
При этом 40 тысяч рублей, предлагают начальнику радиостанции (их нужно 5 человек). Кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование и быть годными к военной службе. Стрелкам, командирам отделений, разведчикам предлагают до 32 тысяч в месяц. На эти вакансии требуются больше 100 тюменцев. Сапёрам до 30 тысяч.
Парламентарий вступил в конфликт с избиркомом по поводу своей судимости. Пискайкин утверждает, что судимости у него не было, а в угрозе убийством его обвиняют ошибочно.
«Ситуация следующая: я, действительно, был осужден приговором Ленинского районного суда 2 июля 1999 года по делу о причинении повреждений средней тяжести гражданину Азербайджана», — заявил Пискайкин в своем тг-канале.
По словам Пискайкина его в итоге амнистировали за наличие боевой медали в горячей точке.
С 2014 года в регионе рассматривалось более двух десятков дел о превышении полномочий силовиками.
Скандальное дело тюменских сотрудников ДПС, которые обвиняются в нескольких эпизодах применения насилия к гражданам, сегодня начали рассматривать с нуля. В прошлый раз суды по этому делу заняли 2 с половиной года — инспекторов признали виновными лишь по одному из эпизодов. Ашота Арутюняна, Дениса Федоровского и Андрея Саксина, которые ранее работали в рядах ДПС, обвиняют в избиении водителей. Первым двум вменяют по 2 эпизода, последнему — 4.
Стоит отметить, что наказание за превышение полномочий предусматривает статья 286 УК РФ, первый ее пункт касается превышений любым должностным лицом и лишь пункты 2 и 3 затрагивают сотрудников госслужбы.
Так, в Тюменском областном суде слушалось 5 дел по указанной статье. Лишь 1 дело касалось уполномоченного гражданина, но и оно было прекращено. Оправдательный приговор по превышению полномочий прозвучал в Центральном районном суде, где из 15 дел по 286 статье, 6 касалось госслужащих.