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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:32

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Инстасамке подарили шикарный люксовый Mercedes за десятки млн рублей

25 июля 2023, 12:32
Фото: Инстасамка
Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) показала автомобиль, который она получила в подарок.
Фото: Инстасамка

Теперь у молодой семьи есть минивен Mercedes-Benz V-Class в люксовой комплектации.

«Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — сообщила Instasamka в своём Telegram-канале.

За эти деньги в Тюмени можно купить 6 — 8 однокомнатных квартир. Между тем подписчики певицы заметили, что у Олега (муж Инстасамки) нет таких заработков, чтобы купить подобный автомобиль.

«На твои же деньги купил?», — спрашивает Олеся. В.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка жаловалась на запах изо рта у люксовых визажистов. Она призвала их «освежиться», ведь за свою работу они получают большие деньги.

Инстасамке разрешили выступать с концертами в России
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Подарки
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