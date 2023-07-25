Инстасамке подарили шикарный люксовый Mercedes за десятки млн рублей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Теперь у молодой семьи есть минивен Mercedes-Benz V-Class в люксовой комплектации.
«Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — сообщила Instasamka в своём Telegram-канале.
За эти деньги в Тюмени можно купить 6 — 8 однокомнатных квартир. Между тем подписчики певицы заметили, что у Олега (муж Инстасамки) нет таких заработков, чтобы купить подобный автомобиль.
«На твои же деньги купил?», — спрашивает Олеся. В.
Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка жаловалась на запах изо рта у люксовых визажистов. Она призвала их «освежиться», ведь за свою работу они получают большие деньги.