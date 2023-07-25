Дорогой автомобиль Тюменской облдумы попал в аварию

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По данным сайте Госзакупки, её ремонт обойдётся бюджету в 226 тысяч рублей. При этом машина застрахована по полису ОСАГО.
Согласно тендеру № 0167200003423004845 заявки принимаются до 31 июля. Подрядчик должен провести кузовной ремонт передней части Toyota Camry. Заказчиком выступает Управление госзакупок Тюменской области. Номер машины Р238ТО.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись Toyota и Lada. Отечественный автомобиль от удара перевернулся, пострадал 17-летний подросток.