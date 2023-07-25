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«Дети наверное балуются»: старые покрышки загорелись около жилых домов в Тюмени

25 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
В областной столице на улице Муравленко загорелись старые покрышки.
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

Всё произошло около дома №3, об инциденте сообщили подписчики Telegram-канала «Тюмень №1». На место инцидента прибыл пожарный расчёт МЧС, пострадавших нет.

«Дети наверное балуются, дыму много», — сообщил тюменец Андрей В.

23 июля в Тюмени загорелось заброшенное нежилое здание по улице Константина Заслонова. На месте ЧП работали сотрудники пожарной службы (9 единиц техники, 27 человек личного состава). Угрозы перехода огня на соседние строения не было. Дым было видно за километр от места инцидента, возгорание потушили примерно за 30 минут.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожары#Александр Мязин
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