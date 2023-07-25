«Дети наверное балуются»: старые покрышки загорелись около жилых домов в Тюмени

23 июля в Тюмени загорелось заброшенное нежилое здание по улице Константина Заслонова. На месте ЧП работали сотрудники пожарной службы (9 единиц техники, 27 человек личного состава). Угрозы перехода огня на соседние строения не было. Дым было видно за километр от места инцидента, возгорание потушили примерно за 30 минут.