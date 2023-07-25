Денис Сафин рассказал о востребованной металлопродукции «Уральской Стали» для Арктики

Как сообщается, речь идет об улучшенной и экономнолегированной мостовой стали, атмосферостойкой стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали и строительной стали, в том числе морозо- и жароустойчивой. Помимо этого, в Арктике могут быть востребованы криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, используемая в производстве емкостей для СПГ и криогенных аппаратов.