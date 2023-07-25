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Денис Сафин рассказал о востребованной металлопродукции «Уральской Стали» для Арктики

25 июля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Денис Сафин, владелец металлургического холдинга, в который входят металлургический комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод, сообщил о создании новой продукции, востребованной в Арктике.

Недавно «Уральская Сталь» договорилась о сотрудничестве с межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА). По словам гендиректора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, предприятия холдинга разработали инновационную продукцию, которая будет востребована в инфраструктурном строительстве в Арктической зоне России, пишет 56orb.ru.

Как сообщается, речь идет об улучшенной и экономнолегированной мостовой стали, атмосферостойкой стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали и строительной стали, в том числе морозо- и жароустойчивой. Помимо этого, в Арктике могут быть востребованы криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, используемая в производстве емкостей для СПГ и криогенных аппаратов.

Также в Арктику могут поставлять биметаллический прокат для изготовления ледового пояса ледоколов. Эксперты отмечают, что в этой сфере существует нехватка подобного материала.

Ранее Денис Сафин рассказывал, что на новотроицком комбинате реализуется масштабный инвестпроект, направленный на расширение сортамента выпускаемой продукции, а также совершенствование внедренных и освоение новейших производственных технологий. Производимая для нужд арктической миссии металлопродукция сегодня востребована в самых разных отраслях промышленности. Кроме того, она будет способствовать импортозамещению.

По словам Сафина, сегодня инженеры комбината активно работают над созданием новых материалов для арктической инфраструктуры. Если говорить в целом, то «Уральская Сталь» производит более 100 марок стали и порядка 1 миллиона тонн в год проката повышенных качественных характеристик.

«Создание единого холдинга с Загорским трубным заводом дало возможность предложить потребителям новую продукцию, в том числе для регионов Крайнего Севера и Арктики», — отметил Денис Сафин.

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