Будьте внимательны! Сегодня погаснут светофоры в центре Тюмени

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Предположительно, светофоры погаснут на пересечении Республики и Первомайской, а также на Республики и Водопроводной с 9 до 16 часов, предупреждают в МКУ «Тюменьгортранс».
Водителям следует учесть информацию, соблюдать осторожность на дорогах и заранее планировать маршрут.
Ранее «Наш город» писал, что вчера на Московском тракте столкнулись два легковых автомобиля. Из-за этого вечером в час пик на дороге образовалась трехкилометровая пробка. К 18.00 в городе произошло 4 ДТП.