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Будьте внимательны! Сегодня погаснут светофоры в центре Тюмени

25 июля 2023, 01:13
Фото: 1MI
Светофорные объекты на перекрестке двух тюменских улиц могут отключить сегодня в связи с плановыми работами на электросетях.
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ДТП

Предположительно, светофоры погаснут на пересечении Республики и Первомайской, а также на Республики и Водопроводной с 9 до 16 часов, предупреждают в МКУ «Тюменьгортранс».

Водителям следует учесть информацию, соблюдать осторожность на дорогах и заранее планировать маршрут.

Ранее «Наш город» писал, что вчера на Московском тракте столкнулись два легковых автомобиля. Из-за этого вечером в час пик на дороге образовалась трехкилометровая пробка. К 18.00 в городе произошло 4 ДТП.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управляла 11-летняя тюменка
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#Елена Чебоксарова#Отключения светофоров#ДТП#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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