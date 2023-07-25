«30 тысяч за удар»: тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейского

Отметим, что такой приговор по этому же обвинению Черепанову уже выносили в том же Ленинском суде. Однако адвокат оспорил это решение в Тюменском областном суде, после чего было назначено новое рассмотрение дела, которое должно было завершиться на вчерашнем заседании.