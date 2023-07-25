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«30 тысяч за удар»: тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейского

25 июля 2023, 06:05
Фото: nashgorod.ru
Тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейского

Тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейского

В суде пожилому коммунисту стало плохо.
Сюжет
Суд

В Ленинском районном суде состоялось судебное заседание по делу Александра Черепанова, которого обвиняют в избиении полицейского. По плану должны были пройти прения, после чего обвиняемому дали бы последнее слово и вынесли приговор.

«Прокурор, с учетом обстоятельств, запросила для Черепанова наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает и наказание в виде лишения свободы, но здоровье Александра Киприяновича и иные обстоятельства смягчили запрос», — рассказал «Нашему городу» адвокат обвиняемого Павел Руснаков.

Отметим, что такой приговор по этому же обвинению Черепанову уже выносили в том же Ленинском суде. Однако адвокат оспорил это решение в Тюменском областном суде, после чего было назначено новое рассмотрение дела, которое должно было завершиться на вчерашнем заседании.

«Но Черепанову стало плохо, жена отвезла его в больницу и его отправили на амбулаторное лечение», — объяснил Руснаков.

Он также добавил, если приговор снова будет обвинительным, то и это решение адвокат будет оспаривать в вышестоящем суде. Не исключено, что может быть назначено и третье рассмотрение дела Черепанова.

Сейчас и сам коммунист не рассчитывает на оправдательный вердикт суда, он считает, что его «судят по указке сверху».

«Судят по указке сверху»: коммуниста-пенсионера обвиняют в избиении полицейского
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Ранее «Наш город» рассказывал о конфликте, который возник в суде при рассмотрении дела Александра Черепанова. К действиям председательствующего судьи у стороны защиты возникли вопросы.

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#Алиса Вернер#Коммунисты#Суд#Происшествия#Тюменская область
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