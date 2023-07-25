«30 тысяч за удар»: тюменского пенсионера хотят оштрафовать за избиение полицейского

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Ленинском районном суде состоялось судебное заседание по делу Александра Черепанова, которого обвиняют в избиении полицейского. По плану должны были пройти прения, после чего обвиняемому дали бы последнее слово и вынесли приговор.
«Прокурор, с учетом обстоятельств, запросила для Черепанова наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает и наказание в виде лишения свободы, но здоровье Александра Киприяновича и иные обстоятельства смягчили запрос», — рассказал «Нашему городу» адвокат обвиняемого Павел Руснаков.
Отметим, что такой приговор по этому же обвинению Черепанову уже выносили в том же Ленинском суде. Однако адвокат оспорил это решение в Тюменском областном суде, после чего было назначено новое рассмотрение дела, которое должно было завершиться на вчерашнем заседании.
«Но Черепанову стало плохо, жена отвезла его в больницу и его отправили на амбулаторное лечение», — объяснил Руснаков.
Он также добавил, если приговор снова будет обвинительным, то и это решение адвокат будет оспаривать в вышестоящем суде. Не исключено, что может быть назначено и третье рассмотрение дела Черепанова.
Сейчас и сам коммунист не рассчитывает на оправдательный вердикт суда, он считает, что его «судят по указке сверху».
Ранее «Наш город» рассказывал о конфликте, который возник в суде при рассмотрении дела Александра Черепанова. К действиям председательствующего судьи у стороны защиты возникли вопросы.