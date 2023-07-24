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Житель Тюмени попал в больницу с ожогами из-за скошенного чистотела

24 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
67-летний дачник получил серьезные ожоги после прополки своего огорода. Пожилой мужчина решил выкосить чистотел на своем дачном участке и попал в больницу с серьезными травмами.
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Тюмень

Брызги растения попали на его лицо, губы и язык. Прибывшей на неотложный вызов бригаде скорой медицинской помощи пенсионер пожаловался на жгучую нестерпимую боль во рту и сильную жажду. Медики обнаружили в полости его рта болезненные волдыри.

После оказанной помощи медики доставили дачника с ожогом ротовой полости в больницу.

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Ранее «Наш Город» писал, что тобольские врачи спасли ребенка с серьезной травмой головы. Мальчик упал с велосипеда и потерял сознание. Томография выявила перелом черепа и его отломок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Была проведена операция. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

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