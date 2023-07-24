Житель Тюмени попал в больницу с ожогами из-за скошенного чистотела

Ранее «Наш Город» писал, что тобольские врачи спасли ребенка с серьезной травмой головы. Мальчик упал с велосипеда и потерял сознание. Томография выявила перелом черепа и его отломок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Была проведена операция. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.