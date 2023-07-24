Ямальский проект благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса

Как отметили в департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, летний парк является важной рекреационной, культурной и памятной точкой города, его благоустройство станет знаковым событием для всех жителей. В прошлом парк являлся популярной локацией для отдыха горожан и через него проходило большинство маршрутов жителей, в том числе велосипедистов.