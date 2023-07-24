Ямальский проект благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
24 июля во Владивостоке на Форуме малых городов и исторических поселений подведены итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сразу два проекта, над которыми работали ямальские специалисты, стали победителями.
Так, одним из лучших признали концепт молодежного парка в Губкинском. Парк будет сочетать элементы историко-этнографической территории и пространства для разнообразного досуга круглый год. Особенностью проекта являются сказки и сказочные персонажи.
Также эксперты оценили концепт возрождения летнего парка в Волновахе. Специалисты в сфере благоустройства строительного ведомства ЯНАО, городов Лабытнанги и Губкинский приняли участие в подготовке и направлении проекта «Возрождение Летнего парка. Город Волноваха Донецкой Народной Республики» на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России. Всероссийский конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как отметили в департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, летний парк является важной рекреационной, культурной и памятной точкой города, его благоустройство станет знаковым событием для всех жителей. В прошлом парк являлся популярной локацией для отдыха горожан и через него проходило большинство маршрутов жителей, в том числе велосипедистов.
В концепцию благоустройства парка заложена идея возрождения в прошлом популярного места отдыха жителей, сохранение исторических памятных мест и создание новых функциональных зон. Ключевая темы проекта: возрождение, она нашла отражение во многих архитектурных объектах на территории парка. Концепция благоустройства построена вокруг круга — как символа возрождения и движения, непрерывного развития. Проектом предусмотрен круглый фонтан на центральной аллее, зеркальный арт-объект в форме спирали, круговой амфитеатр и прочего. Спираль также символизирует преобразование, цикличность и перерождение. Используемый белый цвет в малых архитектурных формах подчеркнет идею возрождения и светлого будущего, — поделились подробностями в профильном ведомстве.