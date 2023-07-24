Воды нет: теплоходам запретили плавать по Туре, чтобы не мешать водозабору

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
«Запретить движение судов на участке с 185 по 175,1 километры реки Тура внутренних водных путей Объ-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года», — указано в распоряжении Министерства транспорта.
В документе отмечено, что данная мера принята для обеспечения работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения.
По данным гидропоста, за минувшие сутки уровень воды в Туре понизился еще на два сантиметра и теперь составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. До абсолютного минимума, -81 сантиметр, осталось совсем немного.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидаются небольшие осадки в виде кратковременного дождя. Всю оставшуюся неделю июля и вплоть до 1 августа метеорологи обещают сухую и теплую погоду.
Ранее «Наш Город» писал, что несколько недель назад русло реки Туры в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. По мнению горожан, это сделано для того, чтобы сохранить нужный уровень водозабора рядом с ТЭЦ-1.