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Воды нет: теплоходам запретили плавать по Туре, чтобы не мешать водозабору

24 июля 2023, 16:27
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени по Туре запретили плавать судам, чтобы не мешать водозабору

Из-за катастрофического обмеления Туры, в Тюмени запретили плавать по реке судам. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна.
Фото: nashgorod.ru
«Запретить движение судов на участке с 185 по 175,1 километры реки Тура внутренних водных путей Объ-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года», — указано в распоряжении Министерства транспорта.

В документе отмечено, что данная мера принята для обеспечения работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения.

По данным гидропоста, за минувшие сутки уровень воды в Туре понизился еще на два сантиметра и теперь составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. До абсолютного минимума, -81 сантиметр, осталось совсем немного.

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По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидаются небольшие осадки в виде кратковременного дождя. Всю оставшуюся неделю июля и вплоть до 1 августа метеорологи обещают сухую и теплую погоду.

Ранее «Наш Город» писал, что несколько недель назад русло реки Туры в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. По мнению горожан, это сделано для того, чтобы сохранить нужный уровень водозабора рядом с ТЭЦ-1.

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