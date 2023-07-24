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Водитель нанес ущерб сооружению на Набережной в Тюмени

24 июля 2023, 01:43
Фото: ЧС Тюмень Z
Очевидцы сообщили, что вчера днем водитель легкового автомобиля снес лавочку на Набережной.

Местный житель написал в тюменских пабликах, что, вероятно, нетрезвый мужчина катался около здания по улице Республики, 2. Затем он наехал на лавочку, вышел, чтобы собрать в кучу то, что от нее осталось, и отправился дальше в путь.

В комментариях под постом подписчик паблика «ЧС Тюмень» предположил, что за рулём мог находиться спасатель или местный рабочий. На эту мысль его навёл оранжевый жилет, надетый на водителе. Так ли это на самом деле, неизвестно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в один и тот же день сбили двух человек на самокатах: одной из пострадавших была 3-летняя девочка.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Набережная#Набережная Туры#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменцы#Общество
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