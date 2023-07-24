В Тюмени движение по улице Грибоедова откроют на 9 дней позже

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Ранее сообщалось, что из-за капитального ремонта тепловых сетей участок по Грибоедова будет перекрыт до 20 июля. В администрации Тюмени пояснили, что увеличение сроков связано с производственной необходимостью.
Альтернативные маршруты организуют по улицам Смоленской, Кузнецова и Ялуторовской.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 по 20 августа будет закрыт для проезда транспортных средств участок по улице Жигулевской в районе пересечения с Елизарова. Здесь будут проводиться работы на сетях по водоотведению.