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В Тюмени движение по улице Грибоедова откроют на 9 дней позже

24 июля 2023, 06:10
Фото: 1MI
В Тюмени продлили срок перекрытия улицы Грибоедова на 9 дней. Автодвижение по участку улицы в районе дома № 8 откроют 29 июля.
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Тюмень
Фото: Администрация Тюмени

Ранее сообщалось, что из-за капитального ремонта тепловых сетей участок по Грибоедова будет перекрыт до 20 июля. В администрации Тюмени пояснили, что увеличение сроков связано с производственной необходимостью.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 по 20 августа будет закрыт для проезда транспортных средств участок по улице Жигулевской в районе пересечения с Елизарова. Здесь будут проводиться работы на сетях по водоотведению.

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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Перекрытие#Безопасность на дорогах#Капитальный ремонт#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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