Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь его не узнала

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Очередной отпуск бойцу положен был в сентябре, но из-за серьёзных ран он был вынужден приехать домой раньше.
Подразделение тюменца попало под огонь «Хаймерсов» при передислокации. Мужчина был ранен шаровидными пулями. Пулю, попавшую в кисть и в плечо, врачи извлекли. А вот ту, что оказалась в спине, пока оставили около позвоночника.
После госпиталя Антон отправился домой, не предупредив об этом свою семью: его приезд стал сюрпризом ко дню рождения дочки. Правда, девочка его сначала не узнала. К счастью, потом она поняла, что вернулся её отец, и теперь не хочет с ним расставаться: все время держит папу за руку.
Отправиться в зону СВО было добровольным решением Антона. Он собирался подписать контракт, даже если б не попал под мобилизацию. До этого молодой человек служил в Росгвардии на закрытом предприятии компании «Росатом», потом работал в линейном отделе транспортной полиции на ж/д вокзале, потом — в «Мострое-11».
Когда Антону пришла повестка из военкомата, жена Кристина не захотела его отпускать. У девушки случилась истерика, сквозь слезы она умоляла остаться любимого супруга, но он был решителен и непреклонен. Ей пришлось смириться с решением мужа.
Армейский быт вполне устраивал Антона, особенно высоко он оценил качество формы. Боеприпасов, по его словам, тоже вполне хватало. Солдаты своими силами создавали комфорт в окопах: готовили супы, отваривали картофель, макароны… С родными удавалось общаться нечасто: как максимум раз в неделю Антон мог передать семье короткие сообщения о том, что с ним все в порядке.
Сейчас мужчине нужно время, чтобы восстановиться после полученных травм. Однако солдат отмечает, что заживление идёт хорошо и он уже твёрдо намерен вернуться в зону спецоперации.
«Когда находишься в зоне СВО, клятва защищать Родину наполняется новым смыслом. Там понимаешь всю глубину и значимость этих слов», — рассказал боец газете «Красное знамя».
Ранее «Наш город» писал, что на Украине погиб житель Тюмени Павел Лузин. Родные узнали о его смерти 12 июля. Его наградили орденом Мужества посмертно.