Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь его не узнала

После госпиталя Антон отправился домой, не предупредив об этом свою семью: его приезд стал сюрпризом ко дню рождения дочки. Правда, девочка его сначала не узнала. К счастью, потом она поняла, что вернулся её отец, и теперь не хочет с ним расставаться: все время держит папу за руку.