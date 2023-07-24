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Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь его не узнала

24 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Тридцатидвухлетний Антон шесть месяцев находился в зоне СВО.

Очередной отпуск бойцу положен был в сентябре, но из-за серьёзных ран он был вынужден приехать домой раньше.

Подразделение тюменца попало под огонь «Хаймерсов» при передислокации. Мужчина был ранен шаровидными пулями. Пулю, попавшую в кисть и в плечо, врачи извлекли. А вот ту, что оказалась в спине, пока оставили около позвоночника.

После госпиталя Антон отправился домой, не предупредив об этом свою семью: его приезд стал сюрпризом ко дню рождения дочки. Правда, девочка его сначала не узнала. К счастью, потом она поняла, что вернулся её отец, и теперь не хочет с ним расставаться: все время держит папу за руку.

Отправиться в зону СВО было добровольным решением Антона. Он собирался подписать контракт, даже если б не попал под мобилизацию. До этого молодой человек служил в Росгвардии на закрытом предприятии компании «Росатом», потом работал в линейном отделе транспортной полиции на ж/д вокзале, потом — в «Мострое-11».

Когда Антону пришла повестка из военкомата, жена Кристина не захотела его отпускать. У девушки случилась истерика, сквозь слезы она умоляла остаться любимого супруга, но он был решителен и непреклонен. Ей пришлось смириться с решением мужа.

Армейский быт вполне устраивал Антона, особенно высоко он оценил качество формы. Боеприпасов, по его словам, тоже вполне хватало. Солдаты своими силами создавали комфорт в окопах: готовили супы, отваривали картофель, макароны… С родными удавалось общаться нечасто: как максимум раз в неделю Антон мог передать семье короткие сообщения о том, что с ним все в порядке.

Сейчас мужчине нужно время, чтобы восстановиться после полученных травм. Однако солдат отмечает, что заживление идёт хорошо и он уже твёрдо намерен вернуться в зону спецоперации.

«Когда находишься в зоне СВО, клятва защищать Родину наполняется новым смыслом. Там понимаешь всю глубину и значимость этих слов», — рассказал боец газете «Красное знамя».

Ранее «Наш город» писал, что на Украине погиб житель Тюмени Павел Лузин. Родные узнали о его смерти 12 июля. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Фото: Красное знамя
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#Елена Чебоксарова#СВО#Солдаты#Бойцы#Общество#Тюменцы
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