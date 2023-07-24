Тюменец, отстраненный от управления автомобилем, отказался покидать его

Ранее «Наш город» писал, что водитель автомобиля Audi в посёлке Боровскрй сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Попавший под колеса мужчина получил тяжёлые травмы. Личность водителя была установлена: им оказался 35-летний местный житель.