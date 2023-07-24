Тюменец, отстраненный от управления автомобилем, отказался покидать его

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Инцидент произошёл 17 июля. В суде мужчина вину признал и раскаялся.
Ярковский районный суд назначил тюменцу наказание в виде административного ареста. Мужчина получил 5 суток, передаёт пресс-служба тюменских судов.
Ранее «Наш город» писал, что водитель автомобиля Audi в посёлке Боровскрй сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Попавший под колеса мужчина получил тяжёлые травмы. Личность водителя была установлена: им оказался 35-летний местный житель.