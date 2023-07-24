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Тюменец, отстраненный от управления автомобилем, отказался покидать его

24 июля 2023, 07:43
Фото: 1MI
Житель Тюменской области, отстраненный от управления автомобилем Renault Duster, был остановлен сотрудниками ГИБДД, но отказался покидать машину.
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Суд

Инцидент произошёл 17 июля. В суде мужчина вину признал и раскаялся.

Ярковский районный суд назначил тюменцу наказание в виде административного ареста. Мужчина получил 5 суток, передаёт пресс-служба тюменских судов.

Ранее «Наш город» писал, что водитель автомобиля Audi в посёлке Боровскрй сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Попавший под колеса мужчина получил тяжёлые травмы. Личность водителя была установлена: им оказался 35-летний местный житель.

Осужденный экс-глава тюменского «Медгорода» пытался оспорить приговор суда
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#Елена Чебоксарова#Суд#Автомобилисты#Водители#Нарушение#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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