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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Строительный эксперт предупреждает о риске покупки подделок на рынке стройматериалов

24 июля 2023, 10:50
Строительный эксперт Федор Васильев сообщил о распространенности подделок на рынке стройматериалов. По его словам, подделки чаще всего встречаются среди дверных замков, труб, цемента, кабелей и радиаторов отопления.

Качество таких товаров сложно оценить на глазок, и часто они приводят к разочарованию и проблемам при ремонте или строительстве, передает NEWS.ru.

Особенно активно подделки предлагают купить недобросовестные продавцы и мастера при установке дверей, сантехнических систем и других строительных работах. Замки, которые навязывают как брендовые, оказываются ненадежными муляжами, а дешевые и низкокачественные детали продают по завышенной цене.

Строительные подделки могут стать причиной проблем и недовольства среди клиентов, поэтому эксперт рекомендует быть бдительными и выбирать проверенных поставщиков и профессиональных мастеров при строительных работах.

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