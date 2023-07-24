Строительный эксперт предупреждает о риске покупки подделок на рынке стройматериалов

Особенно активно подделки предлагают купить недобросовестные продавцы и мастера при установке дверей, сантехнических систем и других строительных работах. Замки, которые навязывают как брендовые, оказываются ненадежными муляжами, а дешевые и низкокачественные детали продают по завышенной цене.