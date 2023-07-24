Строительный эксперт предупреждает о риске покупки подделок на рынке стройматериалов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Качество таких товаров сложно оценить на глазок, и часто они приводят к разочарованию и проблемам при ремонте или строительстве, передает NEWS.ru.
Особенно активно подделки предлагают купить недобросовестные продавцы и мастера при установке дверей, сантехнических систем и других строительных работах. Замки, которые навязывают как брендовые, оказываются ненадежными муляжами, а дешевые и низкокачественные детали продают по завышенной цене.
Строительные подделки могут стать причиной проблем и недовольства среди клиентов, поэтому эксперт рекомендует быть бдительными и выбирать проверенных поставщиков и профессиональных мастеров при строительных работах.