Строители дважды перекроют для машин Заречный проезд в Тюмени в августе

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По данным чиновников администрации, тут пройдёт ремонт коммуникаций.
«В связи с выполнением работ по реконструкции тепловой сети будет прекращено движение на двух участках автомобильной дороги по улице Заречный проезд. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.
В начале августа местные власти перекроют три улицы в Тюмени. Почти на три недели закроют проезд для транспортных средств по улице Жигулевской. Решение принято в связи с проведением работ по монтажу сетей водоотведения. В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 5 августа по 7 августа будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Червишевский тракт в районе дома № 46.
«Наш город» сообщал, что на данный момент в Тюмени продолжается ремонт технических сетей и дорог. 320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок участок улицы Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана. С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей. С 24 июля по 14 августа в областной столице из-за ремонта теплосетей будет перекрыт для автомобилистов участок улицы Ялуторовской в районе пересечения с улицей Кузнецова. С 10 июля по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице 9 Января на участке от Тимирязева до улицы 2-й Степной переулок. Альтернативный маршрут будет организован по улицам Калинина и Транспортной.