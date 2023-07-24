Строители дважды перекроют для машин Заречный проезд в Тюмени в августе

«Наш город» сообщал, что на данный момент в Тюмени продолжается ремонт технических сетей и дорог. 320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок участок улицы Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана. С 5 июля по 17 августа будет закрыт участок Восточного проезда от дома №138 до дома №140 по 30 лет Победы. Объезд: 30 лет Победы, Моторостроителей. С 24 июля по 14 августа в областной столице из-за ремонта теплосетей будет перекрыт для автомобилистов участок улицы Ялуторовской в районе пересечения с улицей Кузнецова. С 10 июля по 28 августа транспорт не сможет проехать по улице 9 Января на участке от Тимирязева до улицы 2-й Степной переулок. Альтернативный маршрут будет организован по улицам Калинина и Транспортной.