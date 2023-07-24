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Спрос падает: в Тюмени цены на квартиры снизились сразу на 10%

24 июля 2023, 10:49
Фото: 1MI
В областной столице вновь снизились цены на жильё «бизнес-класса».
Сюжет
Тюмень

По данным Ура.ру, падение составило около 10%. Данный тренд продолжается с мая этого года.

«В июне цена на квартиры в домах „бизнес-класса“ в среднем составила 168 550 рублей за квадратный метр (-10%)», — указано в исследовании агентства «Этажи».

В мае стоимость аналогичного жилья была на уровне 187 000 рублей за «квадрат».

Эксперты связывают данную тенденцию с нежеланием вкладывать свободные активы в дорогое жильё. Более того, в городе за последнее время увеличилось предложение квартир «бизнес-класса». Их стоимость может достигать 81 млн рублей. В ипотеку подобное жильё тоже не купить.

В конце июня «Наш город» сообщал, что руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании Ильдар Хусаинов ждёт снижения цен на рынке недвижимости. Он полагает, что этому способствует несколько факторов. При этом в мае стоимость новостроек в РФ снизилась на 1,16%. Похожая ситуация была отмечена и в Тюмени, но она касалась в основном квартир «бизнес-класса». Хусаинов подчеркнул, что подобное было только 1 раз за последние 5 лет. На данный момент рынок недвижимости прекращают разогревать «околонулевые ставки по ипотеке», не растёт реальная покупательская способность жилья. Большая динамика спроса пока отмечается только в сегменте загородной недвижимости, но здесь очень много различных вариантов, есть и возможности ля торга (всё зависит от состояния дома, инфраструктуры и отдаленности от города)», — заметил руководитель крупнейшей в Тюмени риелторской компании. Условно на одни и те же деньги можно в загородной недвижимости купить в 2 раза большую площадь, это тоже такое событие, мимо которого просто нельзя пройти.

Более того, в Тюмени за последние два месяца наблюдается резкий рост предложения жилой недвижимости. В городе продаётся почти 40 000 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Дорогое жилье класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за последнее время фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.

Увеличение предложения отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир. В апреле продавалось 16 946 подобных объектов недвижимости, в начале июня уже 17 698.

В Тюменской области подешевела аренда жилья
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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