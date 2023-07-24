Схемы движения сразу двух маршрутов автобусов в Тюмени изменятся

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Автобусы №50 и №134 изменят график. В первом случае меняет свое название остановка «Поликлиника №14», расположенная на улице Широтной, 29. По данным «Тюменьгортранс» она будет называться «Городская поликлиника №12».
С 29 июля у маршрута №134 «Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“ в прямом и обратном направлении добавляется остановка „Индустриальный парк“.
Наполним, что на прошлой неделе в Тюмени изменились названия трёх остановок. Остановочный пункт «Школа № 30» стал «ул. Мира», а «ПМК 8» и «Автобаза» теперь носят название «ул. Буровиков».
В ближайшее время «Тюменьгортранс» ожидает пополнение парка общественного транспорта, на эти цели выделили 600 млн рублей. Сроки поставок новых автобусов пока не сообщаются.
С июня это уже 11 изменение схемы работы автобусов в Тюмени. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы маршрутов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова. Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 „п. ДОК — ул. Таллинская“, № 9 „Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов. Изменения коснуться и автобусов №85. Поменяются правила проезда на Объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов, из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“.
На прошлой неделе в Тюмени изменилось расписание и автобусов № 37. Теперь предусмотрено 6 рейсов в будние дни, 5 рейсов в субботние дни и 4 рейса в воскресные дни от остановочного пункта «с/о „Русское поле‘“, а также рейсы в обратном направлении. Изменения не коснуться рейсов автобусов, которые будут выполняться до остановочного пункта „п. ММС“. Их схема движения останется прежней.