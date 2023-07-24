Схемы движения сразу двух маршрутов автобусов в Тюмени изменятся

С июня это уже 11 изменение схемы работы автобусов в Тюмени. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы маршрутов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова. Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 „п. ДОК — ул. Таллинская“, № 9 „Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов. Изменения коснуться и автобусов №85. Поменяются правила проезда на Объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов, из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“.