Сайты с математическими прогнозами на футбол

Чем больше и качественнее данных используется для обучения модели прогнозирования, тем более точные прогнозы она может делать. Как уже было сказано, в спорте всегда присутствует случайный элемент, который может повлиять на результаты. Хорошая математическая модель должна учитывать этот аспект и предоставлять не только конкретные числа, но и степень неопределенности или вероятности исходов.