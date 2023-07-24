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После дождей образовался большой провал на улице Николая Семенова в Тюмени

24 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Тюменцы пожаловались на размытую дорогу по улице Николая Семенова. Она нуждается в ремонте.
Фото: Александра Цантон в ВК

В соцсетях жительница Тюмени сообщила, что улица нуждается в капремонте.

«Ее только латают, чего хватает до следующего дождя, потом опять провалы», — отмечает тюменка Александра Ц.

Представители администрации города Тюмени сообщили, что в 2023 году капитальный ремонт улицы не запланирован, проектной документации нет.

«При проседании асфальтового покрытия подрядной организацией Службы заказчика по благоустройству ВАО г. Тюмени выполняются работы по его восстановлению», — отметили чиновники администрации.

Ранее «Наш город» отмечал, что 26 июля читатели «Нашего города» больше всего хотели бы спросить главу администрации Тюмени о потопе.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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