После дождей образовался большой провал на улице Николая Семенова в Тюмени

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В соцсетях жительница Тюмени сообщила, что улица нуждается в капремонте.
«Ее только латают, чего хватает до следующего дождя, потом опять провалы», — отмечает тюменка Александра Ц.
Представители администрации города Тюмени сообщили, что в 2023 году капитальный ремонт улицы не запланирован, проектной документации нет.
«При проседании асфальтового покрытия подрядной организацией Службы заказчика по благоустройству ВАО г. Тюмени выполняются работы по его восстановлению», — отметили чиновники администрации.
Ранее «Наш город» отмечал, что 26 июля читатели «Нашего города» больше всего хотели бы спросить главу администрации Тюмени о потопе.