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Пермская ЦБК укрепляет партнерство с китайскими компаниями

24 июля 2023, 10:17
Фото: пресс-служба ПЦБК
ПЦБК посетили представители технологической компании «Юнь Чоу» АРВМ — ключевого партнёра ПЦБК в Китае. В рамках данного визита председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко и генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун обсудили перспективы сотрудничества и другие важные вопросы.

Пермские специалисты провели китайских коллег по цехам своего предприятия, а также отвезли на арендованные лесные участки в Добрянском и Чусовском лесничествах, пишет properm.ru.

Отмечается, что это уже второй визит делегации китайского предприятия на Пермскую ЦБК. В ноябре прошлого года состоялся первый визит. Весной этого года в Китае побывали представители ПЦБК.

Компании сотрудничают с 2021 года. За это время пермская компания отправила в КНР несколько железнодорожных составов с тарным картоном. Из него в Поднебесной производится упаковка для товаров. В минувшем году объёмы экспорта продукции пермского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза.

Александр Бойченко напомнил, что на ПМЭФ-2023 прозвучала мысль о необходимости российским компаниям продавать за границу «всё, что продаётся». Китай в этом плане является важным партнёром.

Если взять производство бумаги и картона, то Китай каждый год выпускает 120 млн тонн, но этого количества не хватает, поэтому КНР импортирует эти товары. Часть картона и бумаги китайцы покупают у ПЦБК. К слову, для российской компании это также выгодно. Пермская ЦБК в Китайской Народной Республике приобретает необходимое для работы и развития предприятия оборудование.

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