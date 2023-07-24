Пермская ЦБК укрепляет партнерство с китайскими компаниями

Если взять производство бумаги и картона, то Китай каждый год выпускает 120 млн тонн, но этого количества не хватает, поэтому КНР импортирует эти товары. Часть картона и бумаги китайцы покупают у ПЦБК. К слову, для российской компании это также выгодно. Пермская ЦБК в Китайской Народной Республике приобретает необходимое для работы и развития предприятия оборудование.