Пермская ЦБК укрепляет партнерство с китайскими компаниями

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Пермские специалисты провели китайских коллег по цехам своего предприятия, а также отвезли на арендованные лесные участки в Добрянском и Чусовском лесничествах, пишет properm.ru.
Отмечается, что это уже второй визит делегации китайского предприятия на Пермскую ЦБК. В ноябре прошлого года состоялся первый визит. Весной этого года в Китае побывали представители ПЦБК.
Компании сотрудничают с 2021 года. За это время пермская компания отправила в КНР несколько железнодорожных составов с тарным картоном. Из него в Поднебесной производится упаковка для товаров. В минувшем году объёмы экспорта продукции пермского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза.
Александр Бойченко напомнил, что на ПМЭФ-2023 прозвучала мысль о необходимости российским компаниям продавать за границу «всё, что продаётся». Китай в этом плане является важным партнёром.
Если взять производство бумаги и картона, то Китай каждый год выпускает 120 млн тонн, но этого количества не хватает, поэтому КНР импортирует эти товары. Часть картона и бумаги китайцы покупают у ПЦБК. К слову, для российской компании это также выгодно. Пермская ЦБК в Китайской Народной Республике приобретает необходимое для работы и развития предприятия оборудование.