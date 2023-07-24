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Пассажиров поезда Омск — Симферополь из Тюмени доставят в Крым на автобусах

24 июля 2023, 16:01
Фото: 1MI
Жители Тюменской области, выехавшие накануне на поезде Омск — Симферополь, будут доставлены на Крымский полуостров на автобусах от станции Ефремовская.
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Тюмень

В настоящее время на полуострове прекращено железнодорожное движение из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе.

По словам представителей компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», в дальнейшем компания примет все меры для того, чтобы вернуться в прежний график движения и сократить отставание.

Утром 22 июля на Крымский полуостров была совершена атака беспилотников, в результате которой произошла детонация на складе боеприпасов в Краногвардейском районе. В связи с ЧП были эвакуированы жители близлежащих поселков, движение по железной дороге также приостановили, пишет «Город 55».

Сегодня утром в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны.

«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Было принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

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После обследования специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб приняли решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что российские туристы не спешат отказываться от отпуска в Крыму в этом году — туры на полуостров переносят с июля на август и сентябрь.

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