Пассажиров поезда Омск — Симферополь из Тюмени доставят в Крым на автобусах

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В настоящее время на полуострове прекращено железнодорожное движение из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе.
По словам представителей компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», в дальнейшем компания примет все меры для того, чтобы вернуться в прежний график движения и сократить отставание.
Утром 22 июля на Крымский полуостров была совершена атака беспилотников, в результате которой произошла детонация на складе боеприпасов в Краногвардейском районе. В связи с ЧП были эвакуированы жители близлежащих поселков, движение по железной дороге также приостановили, пишет «Город 55».
Сегодня утром в небе над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны.
«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Было принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.
После обследования специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб приняли решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе.
Ранее «Наш Город» писал, что российские туристы не спешат отказываться от отпуска в Крыму в этом году — туры на полуостров переносят с июля на август и сентябрь.