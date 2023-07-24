Пассажиров поезда Омск — Симферополь из Тюмени доставят в Крым на автобусах

Утром 22 июля на Крымский полуостров была совершена атака беспилотников, в результате которой произошла детонация на складе боеприпасов в Краногвардейском районе. В связи с ЧП были эвакуированы жители близлежащих поселков, движение по железной дороге также приостановили, пишет «Город 55».