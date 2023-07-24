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Около 98 млрд рублей в 2023 году получил бизнес под «зонтичные» поручительства КМСП

24 июля 2023, 10:51
Свыше 8600 представителей малого и среднего бизнеса воспользовались «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Предприниматели привлекли 97,42 млрд рублей. 55% из воспользовавшихся услугой — представители микробизнеса, 38% — малого, 7% — среднего.

«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Москва занимает первое место по объёму выданных поручительств. Столичные предприниматели смогли привлечь свыше 20 млрд рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 7,89 млрд, третью позицию занимает Воронежская область — 2,496 млрд. На четвёртой строчке в рейтинге Алтайский край — 1,854 млрд рублей. Пятое место у Иркутской области — 1,233 млрд, пишет ria.ru.

Исаевич сообщил, что лучшую динамику по привлечению средств показал бизнес в гостиничной сфере, прирост составил 1,734 млрд рублей. За ним идёт общепит — плюс 854 млн рублей. 410 млн рублей — прирост у предприятий в области недвижимости. Показали прирост и занимающиеся научно-технической деятельностью компании — 358 млн рублей. Положительную динамику показали также социальная сфера и здравоохранение — 346 млн рублей.

Сообщается, что в июле 2023 года Корпорация МСП направила банкам-партнёрам 43 млрд рублей на «зонтичные» поручительства для малого и среднего бизнеса в III квартале. В программе уже участвуют 23 банка-партнёра. Предприниматели могут взять у них под поручительство КМСП до 86 млрд рублей.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента Российской Федерации. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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