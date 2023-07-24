Огромный участок продают около здания нефтяной компании в Тюмени

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В данный момент участок находятся в агентировании, его цена не определена.
По данным «Нашего города», лот выставлен «Дом.РФ» и содержит 20 различных объектов. Участки находятся в Калининском районе Тюмень около здания нефтяной компании «Лукойл-Аэро-Тюмень». В 310 метрах находится остановки общественного транспорта.
Участки планируется реализовать в первом квартале 2024 года.
Стоит отметить, что сейчас «Дом.РФ» пытается продать в Тюмени ещё 3 участка. Один из них находится рядом с улицей Плехановская и оценивается в 32 млн рублей, площадь около 2 га.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы избавляются от фермерских хозяйств и земель сельхозназначения. В июле больше 10 собственников выставили их на продажу.