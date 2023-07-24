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Огромный участок продают около здания нефтяной компании в Тюмени

24 июля 2023, 11:56
Фото: 1MI
В областной столице в 2024 году выставят на продажу землю сельхозназначения площадью 45 га.

В данный момент участок находятся в агентировании, его цена не определена.

По данным «Нашего города», лот выставлен «Дом.РФ» и содержит 20 различных объектов. Участки находятся в Калининском районе Тюмень около здания нефтяной компании «Лукойл-Аэро-Тюмень». В 310 метрах находится остановки общественного транспорта.

Участки планируется реализовать в первом квартале 2024 года.

Стоит отметить, что сейчас «Дом.РФ» пытается продать в Тюмени ещё 3 участка. Один из них находится рядом с улицей Плехановская и оценивается в 32 млн рублей, площадь около 2 га.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы избавляются от фермерских хозяйств и земель сельхозназначения. В июле больше 10 собственников выставили их на продажу.

Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ еще два участка на ДОКе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Земельные участки
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