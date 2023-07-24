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Мотоциклист попал в жуткое ДТП в Тобольске: его состояние шокировало очевидцев

24 июля 2023, 08:51
Фото: 1MI
Тоболяк на мотоцикле на полном в ходу влетел в автомобиль «Ниссан», который в то время поворачивал.
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ДТП

Об аварии сообщили в социальных сетях. На удивление, мотоциклист не просто остался жив, но и практически не пострадал. Об этом написал очевидец под постом о ДТП.

Местный житель признался: после такой аварии он был уверен, что мужчина как минимум попал в реанимацию. Однако гонщик отделался лишь лёгкими царапинами.

Ранее «Наш город» писал, что около тюменского села водитель мотоцикла превысил скорость и ударил автомобиль. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Мотоциклы#Тобольск#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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