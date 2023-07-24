Летняя жара скоро вернется в Тюмень

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
С 25 по 30 июля дождей в городе ждать не стоит, погода будет солнечной. Вторник будет солнечным, скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Днём температура воздуха составит + 27 градусов.
26, 27 и 28 июля погода в Тюмени не изменится. Дни будут малооблачными, скорость ветра немного снизится. Влажность снизится до 44%. В субботу к 14:00 в городе ожидается потепление до + 29 градусов, дождей не ожидается. В воскресенье жара достигнет + 30 градусов.
До начала августа тюменцев ждёт по настоящему летняя погода.
Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам метеорологов, последний летний месяц ожидается теплым. Температура воздуха превысит норму на несколько градусов.