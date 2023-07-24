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Летняя жара скоро вернется в Тюмень

24 июля 2023, 18:48
Фото: 1MI
До конца месяца жителей Тюмени ждёт настоящая жара. Осадков не ожидается.

С 25 по 30 июля дождей в городе ждать не стоит, погода будет солнечной. Вторник будет солнечным, скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Днём температура воздуха составит + 27 градусов.

26, 27 и 28 июля погода в Тюмени не изменится. Дни будут малооблачными, скорость ветра немного снизится. Влажность снизится до 44%. В субботу к 14:00 в городе ожидается потепление до + 29 градусов, дождей не ожидается. В воскресенье жара достигнет + 30 градусов.

До начала августа тюменцев ждёт по настоящему летняя погода.

Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам метеорологов, последний летний месяц ожидается теплым. Температура воздуха превысит норму на несколько градусов.

30-градусная жара и резкое похолодание: какая погода будет в августе в Тюмени?
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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