Летняя жара скоро вернется в Тюмень

26, 27 и 28 июля погода в Тюмени не изменится. Дни будут малооблачными, скорость ветра немного снизится. Влажность снизится до 44%. В субботу к 14:00 в городе ожидается потепление до + 29 градусов, дождей не ожидается. В воскресенье жара достигнет + 30 градусов.