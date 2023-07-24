«Кто подаст в отставку?»: на прямой линии тюменцы хотят спросить Кухарука о потопе

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Сегодня стало известно, что 26 июля Руслан Кухарук проведёт в соцсетях прямую линию, где жители областной столицы смогут задать свои вопросы. Наших читателей прежде всего интересуют последствия недавнего потопа.
«Кто подаст в отставку за утопленные авто тюменцев? И кто возместит ущерб?», — спрашивает подписчик Telegram-канала «Наш город» Александр К.
Редакции издания тюменец сообщил, что на парковке по улице 30 лет Победы вода затопила много машин (порядка 20). На СТО Александр не обращался, устранял последствия потопа самостоятельно.
«По улице 30 лет Победы затопило множество авто включая мою. Промок весь пол в салоне. Никуда не обращался, жду когда высохнет, но запах не выносимый», — отметил Александр К.
«Все зависит от того, по чьей вине случилось подтопление территории и кто несет ответственность за ее содержание. Если очевидным образом определить зону ответственности не удается, то иск может быть предъявлен ко всем ответственным за содержание территории», — сообщил юрист Елена В. «Нашему городу».
Напомним, что на прошлой неделе в среду на Тюмень обрушился сильный ливень. Многие улицы на несколько часов превратились в реки, пробки в областной столице достигли 10 баллов. «Наш город» сообщал, что на следующий день жители новых домов на улице Михаила Сперанского, 45, самостоятельно вычерпывали воду из подземного паркинга.
Другие вопросы тюменцев касались городской застройки и расселения жильцов из старых домов. В частности Наталья В. поинтересовалась сроками сноса здания на улице Жуковского, 28.
«Когда наведут порядок в районе пруд Южный. Пруд весь зарос камышами, хотя нам прошлый год обещали его почистить, но этого не произошло. Дорожки — все в ямах, детям невозможно прокатиться на самокатах. Пьяные спят на лавочках, курят. Кругом бардак. Полицейских нет. Хотя бы патруль вечером ходил, может и нарушений меньше было бы. Если сделаешь замечание та получишь мат в ответ. Это что лучший город земли?», — спрашивает подписчица «Нашего города» Татьяна.
Ранее «Наш город» сообщал, что около пляжа на улице Героев Сталинградской битвы, 11, (МЫС) образовался двухметровый овраг. После недавнего ливня вода размыла асфальт и песок недалеко от жилых домов.