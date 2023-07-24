«Кто подаст в отставку?»: на прямой линии тюменцы хотят спросить Кухарука о потопе

Напомним, что на прошлой неделе в среду на Тюмень обрушился сильный ливень. Многие улицы на несколько часов превратились в реки, пробки в областной столице достигли 10 баллов. «Наш город» сообщал, что на следующий день жители новых домов на улице Михаила Сперанского, 45, самостоятельно вычерпывали воду из подземного паркинга.