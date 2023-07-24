Крупный тюменский завод банкротит деревообрабатывающую фабрику

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По данным картотеки арбитражных дел, ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» требует деньги с ООО «Тавдинская деревоперерабатывающая компания». Заседание по делу А70-15808/2023 ещё не назначено.
По данным СБИС, деревообрабатывающая фабрика получила иск на 911 тысяч рублей. Предприятие работает в Тюменской области 12 лет и занимается лесозаготовками. При этом отмечается снижение выручки, в 2021 организация заработала 28 млн рублей, в 2022 уже почти 15 млн.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики банкротят ООО «Союз-Энерго» (поставщик кабеля и электроорудования). В настоящий момент компания имеет долги на 8 млн рублей по исполнительным листам.