Крупный тюменский завод банкротит деревообрабатывающую фабрику

По данным СБИС, деревообрабатывающая фабрика получила иск на 911 тысяч рублей. Предприятие работает в Тюменской области 12 лет и занимается лесозаготовками. При этом отмечается снижение выручки, в 2021 организация заработала 28 млн рублей, в 2022 уже почти 15 млн.