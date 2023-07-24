Крупная пробка собралась на Московском тракте в Тюмени из-за ДТП

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на трассе Тюмень — Екатеринбург КАМАЗ смял легковой автомобиль. Машины перекрыли две полосы движения, возникла пробка в сторону Тюмени на 4 километра. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и ДПС, информации о пострадавших пока нет.