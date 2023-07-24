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Крупная пробка собралась на Московском тракте в Тюмени из-за ДТП

24 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
В областной столице в вечерний час пик возникла большая пробка.
Фото: 2ГИС

По данным сервиса 2ГИС, при выезде из города произошло ДТП. Столкнулись две легковые машины, они перекрыли одну полосу движения. Из-за аварии затор растянулся на 3 километра.

Стоит отметить, что к 18:00 пробки в Тюмени не превысили 5 баллов. Вечером в областной столице произошло 4 аварии.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на трассе Тюмень — Екатеринбург КАМАЗ смял легковой автомобиль. Машины перекрыли две полосы движения, возникла пробка в сторону Тюмени на 4 километра. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и ДПС, информации о пострадавших пока нет.

Грузовик превратил в металлолом легковушку на трассе Екатеринбург — Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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