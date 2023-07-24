Итоги дня Тюмени: тюменку убила молния, ремонт мостов, среднего класса стало меньше

Сегодня стало известно, что 26 июля Руслан Кухарук проведёт в соцсетях прямую линию. Один из читателей «Нашего города» сообщил, что в прошлую среду на парковке по улице 30 лет Победы вода затопила много машин (порядка 20). На СТО наш подписчик не обращался. Напомним, что из-за ливня многие улицы на несколько часов превратились в реки, пробки в областной столице достигли 10 баллов. «Наш город» сообщал, что на следующий день жители новых домов на улице Михаила Сперанского, 45, самостоятельно вычерпывали воду из подземного паркинга.