Итоги дня Тюмени: тюменку убила молния, ремонт мостов, среднего класса стало меньше

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Ремонт пройдёт на автотрассах в двух районах региона. Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Средства на реконструкцию выделяют из областного бюджета в рамках государственной программы.
Работы запланированы на автодороге Ялуторовск — Ярково, тут реконструируют мост через реку Бердюженка. А в Викуловском районе на трассе Викулово — Ермаки — Жигули реконструируют мост через реку Тенис. В текущем году реконструируют 6 мостов.
Регион не попал в топ-10 по численности среднего класса. Тюменская область на 14 месте.
Доля людей, которые могут купить автомобиль, квартиру, приобрести путевку в отпуск составила 15%. В Свердловской области таких семей 10,4%. Во главе рейтинга стал Ямал, где 39,2% семей могут считаться средним классом. Москве (30%), Сахалинской области (28,7%). В Топ-10 также попала Югра. В среднем по РФ доля среднего класса около 11%.
По словам экспертов, проще всего стать средним классом одинокому работающему человеку или бездетной паре.
Семьям с одним ребенком, в Москве в частности, необходим доход в 300 тысяч рублей.
Альпинистка из Тюмени 27-летняя Екатерина Репина погибла в природном парке Ергаки в Западном Саяне от удара молнии. Девушка и еще несколько альпинистов 16 июля отправились на покорение пика Звездный (Красноярский край). Во время восхождения, начался кратковременный дождь, который резко сменился градом, стало очень холодно, неожиданно раздался громкий хлопок, увидели жёлтую вспышку. Катя потеряла сознание.
К сожалению, тюменка погибла мгновенно.
На прошлой неделе город затопило после сильных ливней.
Сегодня стало известно, что 26 июля Руслан Кухарук проведёт в соцсетях прямую линию. Один из читателей «Нашего города» сообщил, что в прошлую среду на парковке по улице 30 лет Победы вода затопила много машин (порядка 20). На СТО наш подписчик не обращался. Напомним, что из-за ливня многие улицы на несколько часов превратились в реки, пробки в областной столице достигли 10 баллов. «Наш город» сообщал, что на следующий день жители новых домов на улице Михаила Сперанского, 45, самостоятельно вычерпывали воду из подземного паркинга.