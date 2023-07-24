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Испугался: под Тюменью водитель Audi сбил пешехода и уехал с места ДТП

24 июля 2023, 05:14
Фото: 1MI

Под Тюменью водитель Audi сбил пешехода и уехал с места ДТП

Под Тюменью водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в поселке Боровский. Под колеса Audi попал 35-летний пешеход.
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ДТП

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии он получил тяжелые травмы, водитель с места происшествия уехал. Однако инспекторы ГИБДД установили его по камерами видеонаблюдения.

Нарушителем оказался 35-летний местный житель. Мужчина пояснил, что покинул место ДТП из-за того, что испугался.

Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, погиб 1 человек, 14 получили травмы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Столкнулись пассажирский автобус (без пассажиров) и кроссовер Renault Duster. В ДТП погиб водитель Renault.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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