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Инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управляла 11-летняя тюменка

24 июля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД остановили внедорожник «Лэнд Ровер» в посёлке Винзили.
Сюжет
Дети

За рулём автомобиля ехала 11-летняя девочка, рядом сидел её 39-летний отец.

Мужчина оказался жителем ЯНАО. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе региональной ГИБДД родителей призвали не нарушать закон, доверяя вождение автомобиля несовершеннолетним детям.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец, отстраненный от управления транспортом, отказался покидать машину, за что получил 5 суток.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Нарушение правил#Дети#ГИБДД#Общество#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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