Инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управляла 11-летняя тюменка

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
За рулём автомобиля ехала 11-летняя девочка, рядом сидел её 39-летний отец.
Мужчина оказался жителем ЯНАО. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В пресс-службе региональной ГИБДД родителей призвали не нарушать закон, доверяя вождение автомобиля несовершеннолетним детям.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец, отстраненный от управления транспортом, отказался покидать машину, за что получил 5 суток.