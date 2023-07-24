Грузовик превратил в металлолом легковушку на трассе Екатеринбург — Тюмень

ДТП произошло на 351 км трассы, по данным 2ГИС здесь за 1,5 часа возникла пробка в 4 км. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и ДПС, информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что машины перекрыли две полосы движения.