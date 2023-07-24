Грузовик превратил в металлолом легковушку на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
ДТП произошло на 351 км трассы, по данным 2ГИС здесь за 1,5 часа возникла пробка в 4 км. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и ДПС, информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что машины перекрыли две полосы движения.
«На легковушке проехать можно, фуры стоят колом», — сообщила тюменка Дарья Одешкина.
Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня на трассе Тюмень — ХМАО из-за аварии было частично ограничено движения на 11-м километре трассы в Ярковском районе. Движение транспорта в сторону областной столицы осуществляется по одной полосе.