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Грузовик превратил в металлолом легковушку на трассе Екатеринбург — Тюмень

24 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Тюменцы сообщают о серьёзной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень. Здесь столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ.
Фото: Дарья Одешкина и скрин Яндекс.Пробкм

ДТП произошло на 351 км трассы, по данным 2ГИС здесь за 1,5 часа возникла пробка в 4 км. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и ДПС, информации о пострадавших пока нет. Сообщается, что машины перекрыли две полосы движения.

«На легковушке проехать можно, фуры стоят колом», — сообщила тюменка Дарья Одешкина.

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня на трассе Тюмень — ХМАО из-за аварии было частично ограничено движения на 11-м километре трассы в Ярковском районе. Движение транспорта в сторону областной столицы осуществляется по одной полосе.

Грузовик перекрыл движение на трассе Тюмень — ХМАО из-за ДТП
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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