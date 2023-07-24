nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

Грузовик перекрыл движение на трассе Тюмень — ХМАО из-за ДТП

24 июля 2023, 11:01
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень — ХМАО из-за аварии частично ограничено движения на 11-м километре трассы в Ярковском районе.
Фото: ГИБДД

Движение транспорта в сторону областной столицы осуществляется по одной полосе. Идёт расчистка проезжей части от обломков.

«Здесь большегруз „Фрейтлайнер“ въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец, отстраненный от управления автомобилем Renault Duster, был остановлен сотрудниками ГИБДД, но отказался покидать машину. Мужчина получил пять суток.

Испугался: под Тюменью водитель Audi сбил пешехода и уехал с места ДТП
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени
Сегодня, 08:20
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
Вчера, 06:35
В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки
Вчера, 08:14
Бывшие преступники решили занять кресла депутатов в тюменской думе
Сегодня, 08:04
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь его не узнала
Сегодня, 09:38