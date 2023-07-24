Грузовик перекрыл движение на трассе Тюмень — ХМАО из-за ДТП

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:01
Движение транспорта в сторону областной столицы осуществляется по одной полосе. Идёт расчистка проезжей части от обломков.
«Здесь большегруз „Фрейтлайнер“ въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец, отстраненный от управления автомобилем Renault Duster, был остановлен сотрудниками ГИБДД, но отказался покидать машину. Мужчина получил пять суток.