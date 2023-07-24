Дождь с грозой возможен сегодня в Тюмени

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
В плане осадков виртуальные синоптики дают разные прогнозы. Так, по сервису «Гисметео» в ясное время суток возможен дождь. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадков не обещают.
По информации Яндекса, днем ожидается слабый северо-западный ветер со скоростью 3 — 4 м/с, правда, порывы могут достигать 11 м/с. К вечеру он сменит направление на западное.
Ночью похолодает до + 15 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что со вторника в Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с.