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Дождь с грозой возможен сегодня в Тюмени

24 июля 2023, 01:19
Фото: 1MI
Утром в Тюмени прогнозируют + 18 градусов. Днем потеплеет до + 23 градусов.

В плане осадков виртуальные синоптики дают разные прогнозы. Так, по сервису «Гисметео» в ясное время суток возможен дождь. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадков не обещают.

По информации Яндекса, днем ожидается слабый северо-западный ветер со скоростью 3 — 4 м/с, правда, порывы могут достигать 11 м/с. К вечеру он сменит направление на западное.

Ночью похолодает до + 15 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что со вторника в Тюменской области ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с.

На Тюмень идут ливневые дожди, грозы и град
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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Дожди#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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