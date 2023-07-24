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Десятки человек эвакуировали из здания ТЦ «Магеллан» в Тюмени

24 июля 2023, 10:13
Фото: 1MI
В областной столице 24 июля днём около ТЦ «Магеллан» очевидцы заметили большое скопление людей.
«В здании прошла эвакуация», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень».

На улицу вышли десятки человек, но через 20 минут люди вернулись в здание. Оказалось, что это плановая эвакуация.

Стоит отметить, что эвакуация из торгового центра происходит практически каждый год. Последний раз люди массово выходили из здания 26 мая 2023 года. Учебная эвакуация прошла здесь 23 сентября в прошлом году. В июле 2020 года в ТЦ произошло возгорание. По словам очевидцев, в ТЦ «подгорели суши». Первый этаж здания оказался в дыму, на место ЧП прибыли спасатели МЧС. По предварительным данным пострадавших не было.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Люди
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