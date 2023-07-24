Десятки человек эвакуировали из здания ТЦ «Магеллан» в Тюмени

Стоит отметить, что эвакуация из торгового центра происходит практически каждый год. Последний раз люди массово выходили из здания 26 мая 2023 года. Учебная эвакуация прошла здесь 23 сентября в прошлом году. В июле 2020 года в ТЦ произошло возгорание. По словам очевидцев, в ТЦ «подгорели суши». Первый этаж здания оказался в дыму, на место ЧП прибыли спасатели МЧС. По предварительным данным пострадавших не было.