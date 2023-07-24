nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Изображение материала

Денис Буцаев: На ЭТП РЭО появится программа лояльности

24 июля 2023, 15:33
Фото: piqsels.com
На электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов заработает программа лояльности для пользователей. С ее помощью можно будет оплачивать услуги, оказываемые площадкой.

Напомним, что ЭТП создана при поддержке Российского экологического оператора. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что программа лояльности заработает в ближайшее время и будет представлять собой систему экобаллов. По его словам, она должна привлечь новых пользователей и обеспечить ведение полного цикла деятельности контрагентов, передает gorod55.ru.

«Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — добавил Денис Буцаев.

Сообщается, что программа лояльности будет касаться таких услуг, как продвижение лотов, филиалов, проверки контрагента, аналитики, сопровождения и не только.

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что для получения экобаллов пользователь должен выполнить ряд условий. Например, подписать оферту до 31 декабря 2023 года, и тогда он получит пять тысяч баллов.

«Пользователь может оплачивать ими 50% стоимости услуг на площадке», — заявил Заур Абдурахимов.

Для получения 2,5 тысячи баллов необходимо закрыть сделку с прикреплением необходимой документации, пяти тысяч — закрыть три сделки и более за 30 дней, 4,5 тысячи баллов — закрыть сделку с положительным отзывом, одной тысячи баллов — оставить положительный отзыв о работе площадки.

Отмечается, что программа лояльности в числе других мер РЭО направлена на формирование экономики замкнутого цикла в России.

Подпишитесь
Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени
Сегодня, 08:20
Тюменцы в августе увидят уникальное мистическое суперлуние
Сегодня, 13:03
«Кто подаст в отставку?»: на прямой линии тюменцы хотят спросить Кухарука о потопе
Сегодня, 13:46
Бывшие преступники решили занять кресла депутатов в тюменской думе
Сегодня, 08:04
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь не узнала
Сегодня, 09:38