Денис Буцаев: На ЭТП РЭО появится программа лояльности

Напомним, что ЭТП создана при поддержке Российского экологического оператора. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что программа лояльности заработает в ближайшее время и будет представлять собой систему экобаллов. По его словам, она должна привлечь новых пользователей и обеспечить ведение полного цикла деятельности контрагентов, передает gorod55.ru.