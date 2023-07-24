Денис Буцаев: На ЭТП РЭО появится программа лояльности

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Напомним, что ЭТП создана при поддержке Российского экологического оператора. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что программа лояльности заработает в ближайшее время и будет представлять собой систему экобаллов. По его словам, она должна привлечь новых пользователей и обеспечить ведение полного цикла деятельности контрагентов, передает gorod55.ru.
«Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — добавил Денис Буцаев.
Сообщается, что программа лояльности будет касаться таких услуг, как продвижение лотов, филиалов, проверки контрагента, аналитики, сопровождения и не только.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что для получения экобаллов пользователь должен выполнить ряд условий. Например, подписать оферту до 31 декабря 2023 года, и тогда он получит пять тысяч баллов.
«Пользователь может оплачивать ими 50% стоимости услуг на площадке», — заявил Заур Абдурахимов.
Для получения 2,5 тысячи баллов необходимо закрыть сделку с прикреплением необходимой документации, пяти тысяч — закрыть три сделки и более за 30 дней, 4,5 тысячи баллов — закрыть сделку с положительным отзывом, одной тысячи баллов — оставить положительный отзыв о работе площадки.
Отмечается, что программа лояльности в числе других мер РЭО направлена на формирование экономики замкнутого цикла в России.