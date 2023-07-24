nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Изображение материала

Бывшие преступники решили занять кресла депутатов в тюменской думе

24 июля 2023, 08:04
Фото: 1MI
В тюменскую гордуму выдвинулись кандидаты, ранее судимые по статьям уголовного кодекса.

Чигали Алимов от КПРФ был осужден за совершение кражи. Иван Малютин от «Коммунистов России» совершил угон, а Эдуард Колмаков, выдвинутый от той же партии, умышленно нанес вред здоровью другого человека.

В настоящее время судимостей у этих кандидатов в гордуму нет: они сняты или погашены, пишет ura.ru.

Напомним, что выборы пройдут 10 сентября.

Ранее «Наш город» писал, что с начала года тюменские депутаты провели около 700 личных приёмов граждан. Чаще всего люди обращались к ним с вопросами, касающимися благоустройства территорий, ЖКХ, социальной поддержки.

Лучшие сотрудники ГИБДД отмечены поощрениями Тюменской городской Думы
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Городская Дума#Тобольская городская Дума#Депутаты#Судимость#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени
Сегодня, 08:20
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
Вчера, 06:35
В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки
Вчера, 08:14
В Тюменской области пересчитали средний класс
Сегодня, 04:27
Тюменский боец приехал в отпуск с пулей в спине: жена плакала, дочь его не узнала
Сегодня, 09:38