Бывшие преступники решили занять кресла депутатов в тюменской думе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Чигали Алимов от КПРФ был осужден за совершение кражи. Иван Малютин от «Коммунистов России» совершил угон, а Эдуард Колмаков, выдвинутый от той же партии, умышленно нанес вред здоровью другого человека.
В настоящее время судимостей у этих кандидатов в гордуму нет: они сняты или погашены, пишет ura.ru.
Напомним, что выборы пройдут 10 сентября.
Ранее «Наш город» писал, что с начала года тюменские депутаты провели около 700 личных приёмов граждан. Чаще всего люди обращались к ним с вопросами, касающимися благоустройства территорий, ЖКХ, социальной поддержки.