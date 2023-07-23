В Тюменской области пропала 10-летняя школьница

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Когда ее видели в последний раз, она была одета в футболку темно-розового цвета с изображением цветов, шорты в бело-синюю полоску, на ногах шлепанцы розового цвета. Рост — полтора метра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские поисковики в минувшие выходные менее чем за сутки нашли пропавшего 11-летнего Ильяса Гаджикаримова. Ребенок также не вернулся тогда домой после прогулки.