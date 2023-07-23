В Тюменской области пропала 10-летняя школьница

Когда ее видели в последний раз, она была одета в футболку темно-розового цвета с изображением цветов, шорты в бело-синюю полоску, на ногах шлепанцы розового цвета. Рост — полтора метра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые.