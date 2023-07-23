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В Тюменской области пропала 10-летняя школьница

23 июля 2023, 04:27
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
В Заводоуковске пропала 10-летняя девочка. Ольга Посашкова ушла гулять накануне, 22 июля, и до сих пор не вернулась домой.
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Тюмень

Когда ее видели в последний раз, она была одета в футболку темно-розового цвета с изображением цветов, шорты в бело-синюю полоску, на ногах шлепанцы розового цвета. Рост — полтора метра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские поисковики в минувшие выходные менее чем за сутки нашли пропавшего 11-летнего Ильяса Гаджикаримова. Ребенок также не вернулся тогда домой после прогулки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Тюмень#Дети#Тюменская область
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