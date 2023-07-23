В Тюмени на Лесобазе загорелась заброшка

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени днем во вторник, 18 июля, загорелась обшивка ресторана «Костер», расположенного в центре областной столицы. Как выяснилось, огонь перекинулся на здание из мусорных баков. За последние полгода здание ресторана страдает от пожаров уже второй раз. В марте этого года там горел вентиляционный короб. Тогда общая площадь возгорания составила около дух квадратных метров.