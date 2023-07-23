В Тюмени на Лесобазе загорелась заброшка

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:50
По предварительным данным, загорелось заброшенное нежилое здание по улице Константина Заслонова. На месте ЧП работали сотрудники пожарной службы. Во время ЧП никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.
МЧС: возгорание произошло в нежилом расселенном доме. Вызов поступил в 11:17. На месте работали 9 единиц техники, 27 человек личного состава. Угрозы перехода огня на соседние строения не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени днем во вторник, 18 июля, загорелась обшивка ресторана «Костер», расположенного в центре областной столицы. Как выяснилось, огонь перекинулся на здание из мусорных баков. За последние полгода здание ресторана страдает от пожаров уже второй раз. В марте этого года там горел вентиляционный короб. Тогда общая площадь возгорания составила около дух квадратных метров.