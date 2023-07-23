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Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

23 июля 2023, 06:35
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
Жители Тюмени хвастаются в социальных сетях урожаем грибов подосиновиков, белых грибов и лисичек и делятся секретными местами.
Сюжет
Тюмень
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам любителей «тихой охоты», много подосиновиков в лесах по Ялуторовском тракту в сторону Железного перебора, на Червишевском тракте.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Лисички можно собрать в лесных массивах по Тобольскому тракту. Очень много подосиновиков на Велижанском тракте — за пару часов там можно собрать несколько литров грибов.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Некоторые тюменцы умудряют найти грибы даже рядом с домом.

«Сходил на часик в лес. 10 минут от дома. Московский тракт», — хвастается урожаем Геннадий С.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Сегодня поехали с супругой пособирать грибочков для грибного супчика и пожарить с картошечкой. По сравнению с прошлой неделей, ассортимент грибов вырос значительно. Встречаются сыроежки, всех цветов и размеров, полянами, при желании могли бы пару ведер собрать. Много валуев молоденьких», — сообщает Сергей К.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Грибники отмечают, что в лесах на Ирбитском тракте уже имеются единичные грузди и много маслят.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области открыли сезон сбора черники. За ягодой можно смело отправляться в леса, расположенные в районе Московского, Червишевского и Ялуторовского трактов.

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