Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам любителей «тихой охоты», много подосиновиков в лесах по Ялуторовском тракту в сторону Железного перебора, на Червишевском тракте.
Лисички можно собрать в лесных массивах по Тобольскому тракту. Очень много подосиновиков на Велижанском тракте — за пару часов там можно собрать несколько литров грибов.
Некоторые тюменцы умудряют найти грибы даже рядом с домом.
«Сходил на часик в лес. 10 минут от дома. Московский тракт», — хвастается урожаем Геннадий С.
«Сегодня поехали с супругой пособирать грибочков для грибного супчика и пожарить с картошечкой. По сравнению с прошлой неделей, ассортимент грибов вырос значительно. Встречаются сыроежки, всех цветов и размеров, полянами, при желании могли бы пару ведер собрать. Много валуев молоденьких», — сообщает Сергей К.
Грибники отмечают, что в лесах на Ирбитском тракте уже имеются единичные грузди и много маслят.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области открыли сезон сбора черники. За ягодой можно смело отправляться в леса, расположенные в районе Московского, Червишевского и Ялуторовского трактов.