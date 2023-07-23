«Провела всю ночь на детской площадке»: пропавшую в Заводоуковске школьницу нашли

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе на этой неделе нашли мертвым пропавшего рыбака. Тело мужчины обнаружили на дне реки Иртыш. Как выяснилось, во время рыбалки он решил искупаться и утонул. ЧП произошло 13 июля.