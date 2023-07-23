«Провела всю ночь на детской площадке»: пропавшую в Заводоуковске школьницу нашли

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:24
«Противоправных действий против девочки совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили в УМВД по Тюменской области.
По данным источника «Нашего Города», школьница поругалась с мамой накануне. Побоявшись возвращаться домой, девочка всю ночь провела на детской площадке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе на этой неделе нашли мертвым пропавшего рыбака. Тело мужчины обнаружили на дне реки Иртыш. Как выяснилось, во время рыбалки он решил искупаться и утонул. ЧП произошло 13 июля.