nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Изображение материала

«Провела всю ночь на детской площадке»: пропавшую в Заводоуковске школьницу нашли

23 июля 2023, 05:16
Фото: 1MI

Пропавшую в Заводоуковске 10-летнюю школьницу нашли

В Тюменской области прекращены поиски 10-летней Ольги Посашковой, пропавшей накануне в Заводоуковске. Школьницу нашли и с ней все в порядке.
Сюжет
Тюмень
«Противоправных действий против девочки совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили в УМВД по Тюменской области.

По данным источника «Нашего Города», школьница поругалась с мамой накануне. Побоявшись возвращаться домой, девочка всю ночь провела на детской площадке.

На Тюмень идут ливневые дожди, грозы и град
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе на этой неделе нашли мертвым пропавшего рыбака. Тело мужчины обнаружили на дне реки Иртыш. Как выяснилось, во время рыбалки он решил искупаться и утонул. ЧП произошло 13 июля.

Читайте также:
В Тюменской области пропала 10-летняя школьницаВ Тюменской области растет число заболевших энтеровирусной инфекцией«Носим с собой резиновые сапоги»: жители Падерина требуют от властей построить дорогу
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск человека#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменского военкора Ростислава Журавлева убила кассетная бомба на СВО
Вчера, 12:03
Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Какая зараза проникла в Тюменскую область?
Вчера, 12:02
«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали
21 июля, 18:31
«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?
Вчера, 01:23
Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?
Вчера, 06:00
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
21 июля, 08:06