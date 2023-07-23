nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Изображение материала

На Тюмень идут ливневые дожди, грозы и град

23 июля 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня пройдет дождь с грозой

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В течение дня воскресенья на юге региона ожидаются ливневые дожди и град.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам метеорологов, также вероятны грозы, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +21…+26.

Понедельник, 24 июля, преимущественно пройдет без осадков. Неблагоприятные погодные условия в виде ливней, грозы и града вероятны только в крайних юго-западных районах. Ночью термометры покажут +11…+16, к полудню воздух прогреется до +21…+26.

Во вторник на территории всего юга Тюменской области ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы, ветер 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит +11…+16 ночью и +22…+27 с дневные часы.

В тюменских водоемах обнаружили дефицит кислорода. Это опасно?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи подготовили примерный прогноз погоды на август. Последний месяц лета в Тюменской области ожидается теплым — температура воздуха превысит норму на несколько градусов.

Читайте также:
В Тюменской области пропала 10-летняя школьницаТюменцы выбирают для отдыха в августе Турцию, Египет и ОАЭТюменец во время незаконной охоты на глухаря случайно убил человека
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменского военкора Ростислава Журавлева убила кассетная бомба на СВО
Вчера, 12:03
Корь, холера и лихорадка Западного Нила. Какая зараза проникла в Тюменскую область?
Вчера, 12:02
«Я здесь технический директор»: молодой тюменец бросил все и уехал на Бали
21 июля, 18:31
«Жизнь собачья»: обустроена ли Тюмень для содержания домашних питомцев?
Вчера, 01:23
Кто устроил в Тюмени «речную блокаду»?
Вчера, 06:00
Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
21 июля, 08:06