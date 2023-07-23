На Тюмень идут ливневые дожди, грозы и град

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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По прогнозам метеорологов, также вероятны грозы, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +21…+26.
Понедельник, 24 июля, преимущественно пройдет без осадков. Неблагоприятные погодные условия в виде ливней, грозы и града вероятны только в крайних юго-западных районах. Ночью термометры покажут +11…+16, к полудню воздух прогреется до +21…+26.
Во вторник на территории всего юга Тюменской области ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы, ветер 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит +11…+16 ночью и +22…+27 с дневные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи подготовили примерный прогноз погоды на август. Последний месяц лета в Тюменской области ожидается теплым — температура воздуха превысит норму на несколько градусов.