На Тюмень идут ливневые дожди, грозы и град

Понедельник, 24 июля, преимущественно пройдет без осадков. Неблагоприятные погодные условия в виде ливней, грозы и града вероятны только в крайних юго-западных районах. Ночью термометры покажут +11…+16, к полудню воздух прогреется до +21…+26.