Малолетние вандалы опрокидывают биотуалеты на остановках в Тюмени

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Сообщение об этом распространилась в социальных сетях. По словам тюменцев, стоит невыносимый запах.
«У фирмы, которая занимается этим, выходной, водителям и кондукторам даже не воспользоваться туалетом», — возмутился автор публикации.
В комментариях подписички предложили поймать малолетних хулиганов и натыкать их в образовавшиеся лужи или закрыть детей в биотуалетах и так же опрокинуть вместе с ними.
Ранее «Наш город» писал, что пожилая уборщица в Гилевской роще хамит отдыхающим и не пускает их в туалет в вечернее время.