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Published Сегодня, 16:05

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Малолетние вандалы опрокидывают биотуалеты на остановках в Тюмени

23 июля 2023, 16:05
Фото: telegram-канал Тюмень N 1
Местные жители сообщают, что на остановке возле дома по адресу Газовиков, 23 а, малолетние вандалы в Тюмени опрокидывают биотуалеты — это конечная остановка дачных автобусов.

Сообщение об этом распространилась в социальных сетях. По словам тюменцев, стоит невыносимый запах.

«У фирмы, которая занимается этим, выходной, водителям и кондукторам даже не воспользоваться туалетом», — возмутился автор публикации.

В комментариях подписички предложили поймать малолетних хулиганов и натыкать их в образовавшиеся лужи или закрыть детей в биотуалетах и так же опрокинуть вместе с ними.

Ранее «Наш город» писал, что пожилая уборщица в Гилевской роще хамит отдыхающим и не пускает их в туалет в вечернее время.

Туристы в Тюмени восхитились....общественными туалетами
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#Елена Чебоксарова#Вандализм#Заречный микрорайон#Подростки#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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