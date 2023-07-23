Итоги тюменской недели: военкор погиб в зоне СВО, прошёл ливень, Тура мелеет

На минувшей неделе на наш город обрушились сильнейшие дожди и град. Затопило несколько улиц, остановок, автобусы и торговые центры: пострадали ТРЦ «Гудвин», «Солнечный», гипермаркет «Лента» в Заречном микрорайоне. На улице 30 лет Победы под одним из многоэтажных домов провалилась земля. Сильный ветер повалил деревья: одно из них упало на припаркованный автомобиль по улице Ленина. А в микрорайоне Восточный прошёл мелкий град.