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Итоги тюменской недели: военкор погиб в зоне СВО, прошёл ливень, Тура мелеет

23 июля 2023, 15:59
Фото: 1MI
Главные события в Тюменской области с 17 по 23 июля.
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Итоги

Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в Пятихатке Запорожской области. Он был убит кассетными боеприпасами. Незначительные травмы также получили ещё два корреспондента и оператор.

Глава союза журналистов Владимир Соловьёв рассказал, что скончавшийся в результате ранения журналист работал в зоне СВО на износ. Он находился в командировках по четыре месяца и передал в редакцию «РИА Новости» сотни «молний», эксклюзивов и видеосюжетов. Он входил в десятку лучших военкоров нашей страны.

Ростислав Журавлев — известный журналист в областной столице, который переехал сюда из Екатеринбурга. До переезда в Тюмень Журавлев был активистом «Национал-большевистской партии», запрещённой в настоящее время. Военкор ушёл из жизни в 35 лет.

Тюменского военкора Ростислава Журавлева убила кассетная бомба на СВО
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Последствия ливня в Тюмени

На минувшей неделе на наш город обрушились сильнейшие дожди и град. Затопило несколько улиц, остановок, автобусы и торговые центры: пострадали ТРЦ «Гудвин», «Солнечный», гипермаркет «Лента» в Заречном микрорайоне. На улице 30 лет Победы под одним из многоэтажных домов провалилась земля. Сильный ветер повалил деревья: одно из них упало на припаркованный автомобиль по улице Ленина. А в микрорайоне Восточный прошёл мелкий град.

Синоптики обещают, что ливни и грозы в Тюменской области не закончатся. В понедельник, 24 июля, днем прогнозируют кратковременные дожди. А во вторник на юге региона вновь ожидаются ливни. Порывы ветра могут достигнуть 15 — 18 м/с.

Фото: ЧС Тюмень
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
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Тура продолжает мелеть

Тем не менее ливни не помогли Туре: уровень воды в реке почти не повысился.

Ранее губернатор Александр Моор ввёл режим повышенной готовности. Он поручил органам РСЧС принять меры, которые позволят предотвратить обмеление реки. Правда, про них информации пока не было.

Однако очевидцы сообщили, что Туру в районе моста Мельникайте перегородили старыми баржами. Горожане поделились своими мнением, как это поможет властям в борьбе с проблемой.

Ливень не помог: в Тюмени продолжает мелеть Тура
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Жительница Тюмени скончалась из-за неправильного диагноза

Врачи Тавдинской ЦРБ Тюменской области диагностировали пожилой женщине стенокардию и назначили соответствующее лечение, однако с каждым днем её самочувствие ухудшалось. Пенсионерку самостоятельно доставили в Тюмень: там она скончалась в реанимации с диагнозом «инфаркт».

Семье погибшей выплатили компенсацию в размере 900 тысяч рублей, но родственники недовольны этой суммой. Они намерены подавать апелляцию.

«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
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Где можно купить лучшие арбузы в Тюмени

Тюменцы считают, что пришло время покупать арбузы во фруктовых ларьках. Один из местных жителей рассказал редакции «Нашего города», что размер хорошей ягоды должен быть не менее 5-10 кг. Внешне качественные арбузы выглядят ярко, контрастно, у них нет вмятин, порезов. Также перед покупкой нужно постучать по арбузу: звук должен быть глухой, глубокий.

Цены во фруктовых лавках составляют 30-35 рублей за килограмм. Таким образом, сейчас наступил сезон арбузов. Самое время наслаждаться их вкусом.

«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Итоги#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
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